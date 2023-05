Lizzo: “l’allenamento solo per salute mentale”

Lizzo non smette la sua battaglia contro gli stereotipi legati al corpo femminile. E, in un video, afferma che l’obiettivo dell’allenamento, per lei, non è dimagrire e perdere peso ma migliorare la sua salute mentale. La cantante di Special l’ha ribadito sui suoi social, dove ha pubblicato una risposta a un altro creatore di contenuti che ha affermato che dimagrire fa parte dell’allenamento.

In effetti Lizzo si è sempre distinta per la sua battaglia contro il fat shaming, ossia quello stereotipo che, complica una cultura dominante che da sempre vuole le donne sempre in forma e dunque magre, troppo spesso porta le persone a demonizzare il grasso in eccesso, considerandolo esteticamente brutto e non adatto a un corpo (specie se femminile).

E la sua battaglia è sotto gli occhi di tutti: nelle sue performance, dal vivo e non solo, la donna indossa sempre gonne corte o abiti aderenti, senza vergognarsi di mettere in mostra le sue forme. La sua battaglia, così, si sposta sul piano mentale e, in particolar modo, a favore della salute mentale di chiunque non si senta a suo agio col proprio corpo proprio per questi stereotipi indotti.

“Penso che molte persone vedendo una persona grassa presumano immediatamente che tutto ciò che faccia sia tentare di dimagrire. Io non sto cercando di essere magra. Non vorrò mai essere magra. L’obiettivo è sempre qui” ha detto Lizzo nel video pubblicato sui suoi social, indicando la testa. Lizzo ha poi parlato di come vede lei il ruolo dell’allenamento nella sua vita: “Ho iniziato ad allenarmi per la salute mentale, per avere una salute mentale equilibrata, in modo da non guardarmi allo specchio e vergognarmi di me stesso e sentirmi disgustato di me stesso. L’esercizio fisico mi ha aiutato a cambiare la mente, non il corpo”.