Irina Shayk a Cannes 2023 in reggiseno e tanga: la provocazione con l’abito nudo e i gambaletti

La 76esima edizione del Festival di Cannes è entrata nel vivo e ogni sera sono molte le star che si sfidano a colpi di stile per aggiudicarsi il titolo di più glamour del red carpet.

Naturalmente non mancano coloro che puntano tutto sulla sensualità, da Iris Law con l’abito trasparente a Lily Rose Depp col minidress scintillante. Ad attirare i riflettori su di sé con l’innata femminilità è stata Irina Shayk: dopo il top incrociato che ha lasciato gli addominali in vista, ieri sera è tornata a provocare.

Cosa ha fatto? Ha indossato un abito nudo che ha lasciato davvero poco spazio all’immaginazione.

Ieri sera a Cannes British Vogue e Chopard hanno organizzato un evento di gala nel lussuoso Hotel Martinez e tra le star che vi hanno partecipato c’era Irina Shayk, che ancora una volta come suo accompagnatore ha scelto lo stilista Riccardo Tisci. Per l’occasione ha deciso di osare il più possibile, provocando i presenti con un outfit che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Ha indossato un abito nudo con la gonna midi e dei cristalli intorno al collo, un modello minimal in total black realizzato con un unico velo trasparente che ha rivelato chiaramente il completino intimo. Sia tanga che reggiseno a triangolo sono decorati con l’iconica stampa monogram di Gucci e mettono in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue.

Dove abbiamo già visto il look di Irina? Sulla passerella della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Gucci, anche se la modella ha aggiunto degli ulteriori tocchi iper sensuali. Per completare il tutto ha infatti indossato un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva, dei sandali col tacco a spillo e dei guanti trasparenti alti fino al gomito. Ha inoltre sdoganato i tabù seguendo il trend dei gambaletti, i calzettoni-calza che arrivano al ginocchio da sempre considerati “l’antisesso” per eccellenza ma oggi diventati un vero e proprio must. Insomma, Irina ha dimostrato di essere la più sexy e trendy di Cannes: nei prossimi giorni qualche star riuscirà a rubarle il titolo?