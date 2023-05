Giulia De Lellis a Cannes col top trasparente: il nude look senza reggiseno vale oltre 10mila euro

È in corso la 76esima edizione del Festival di Cannes. Domenica 21 maggio si è svolta la premiere di uno dei film in concorso più attesi della kermesse, quella di May December del regista Todd Haynes. Sul red carpet hanno sfilato le due attrici protagoniste, Natalie Portman e Julianne Moore. Ma come sempre l’evento ha ospitato anche altre celebrities e influencer, giunte da ogni parte del mondo. Era presente anche Giulia De Lellis, volata nuovamente al Festival a cui aveva già preso parte alcuni anni fa.

Abituata a condividere sui social, con fan e follower, la sua quotidianità, Giulia De Lellis non poteva non immortalare il momento dell’arrivo a Cannes. L’influencer per la prima giornata ha indossato un total look Saint Laurent, il brand che l’ha accompagnata anche per il fatidico momento della sfilata sul red carpet serale, in occasione dell’anteprima di May December.

L’influencer ha puntato tutto sulla sensualità. Ha scelto una gonna a matita di pelle nera a vita alta con cinturino sottile in vita (costa 2290 euro) abbinata a un top con bretelline sottili e scollatura rettangolare, completamente trasparente dello stesso colore (costa 590 euro). Ha aggiunto un chiodo viola (da 5900 euro) abbinato alla borsa. È una Hobo Le 5 À 7 bianca, con inconfondibile logo della Maison in oro (costa 1890 euro).

Infine ha completato il nude look con gli occhiali da sole Black Oval Frame (220 euro). In totale, il valore dell’outfit supera i 10 mila euro, ma è valso all’influener non poche critiche. La scelta di una trasparenza così audace non ha convinto tutti. L’influencer si aggiunge alla lunga lista di coloro che si sono liberate del reggiseno, optando per il seno nudo. La moda no bra ha contagiato davvero tutte, in linea col movimento free the nipple che coi capezzoli in vista vuole accendere il faro sulla liberazione del corpo femminile e l’autodeterminazione.

Non a caso, sembra stia arrivando anche una svolta sull’attuale censura che i social operano sui capezzoli femminili, a tal punto considerati un tabù da dover essere coperti. Il consiglio di sorveglianza di Meta è al lavoro proprio per modificare le regole dell’azienda che ad oggi, vietano le immagini dei capezzoli femminili.

Giulia De Lellis è tornata a Cannes per la seconda volta. L’influencer era stata ospite della kermesse nel 2019 con un look total pink. Stavolta ha cambiato decisamente registro, oprando di qualcosa di più dark. L’influencer ha scelto un misterioso look total black firmato Saint Laurent: abito aderente con schiena nuda e cappuccio incorporato, a cui ha aggiunto un paio di guanti semi trasparenti e sandali neri col tacco alto. Infine ha impreziosito l’outfit con gioielli Damiani, ammaliando i presenti con un make-up magnetico dal focus sugli occhi.