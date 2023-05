Billie Eilish è tornata ufficialmente single

La notizia ha sconvolto un po’ tutti: Billie Eilish e il suo fidanzato Jesse Rutherford si sono lasciati dopo sette mesi insieme. In una dichiarazione del team di Billie Eilish, pare che la cantante, che ora ha 21 anni, si sia separata “amichevolmente” dal musicista: “Possiamo confermare che Billie e Jesse si sono lasciati amichevolmente e sono rimasti buoni amici. Tutte le voci ingannevoli sono false. Entrambi sono attualmente single”, si legge nella dichiarazione.

In effetti, non è la prima volta che la coppia fa parlare di sé: all’epoca, infatti, la notizia della relazione tra Billie Eilish e l’ormai ex fidanzato Jesse Rutherford (che erano stati visti baciarsi in un ristorante di Los Angeles nell’ottobre 2022) aveva molto colpito il pubblico, soprattutto per via del loro divario di età di 11 anni, con Billie allora 20enne e Jesse 31enne.

Billie Eilish e il frontman dei The Neighbourhood hanno successivamente reso pubblica la loro relazione a novembre 2022, quando Eilish e Rutherford avevano partecipato al LACMA Art + Film Gala e avevano posato insieme sul tappeto rosso. Dopodiché, la cantante aveva più volte detto che, nonostante le critiche sulla loro differenza di età, il suo rapporto con il musicista era “davvero fantastico, sono davvero eccitata e felice”. A questo aveva aggiunto che adorava il fatto di essere stata in grado di catturare l’attenzione di Rutherford e che in una relazione apprezza la libertà. “Voglio fidarmi del mio fidanzato e, allo stesso tempo, voglio essere in grado di avere spazio, amore e attenzione”, aveva detto.

Forse che sia stato anche questo il motivo della rottura tra i due? In effetti Billie Eilish ha la reputazione di essere molto riservata sulla sua vita amorosa e, sebbene non si sappia cosa abbia causato la separazione della coppia, il team di Billie ha negato che la relazione sia finita a causa di un tradimento.