Will Smith e il sogno profetico pre-Oscar: “Ho visto la mia carriera andare in fumo”

Prima del fatidico schiaffo a Chris Rock, l’attore aveva registrato una puntata dello show in streaming di Letterman

Qualche settimana prima della Notte degli Oscar e dell’ormai famoso schiaffo in mondovisione a Chris Rock, Will Smith ha registrato una puntata del nuovo show di David Letterman, in onda in streaming in questi giorni. Durante l’intervista rilasciata al celebre conduttore tv, l’attore ha rivelato di aver fatto un sogno in cui la sua carriera andava letteralmente in fumo, anticipando in qualche modo la burrasca che sta vivendo in questo periodo in seguito a quel gesto inconsulto e spiazzante andato in scena sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

Nella puntata della nuova stagione del talk “My next guest needs no introduction” Will Smith ha raccontato: “Sono davvero pronto a tuffarmi nel mio cuore in un modo che penso e spero possa essere gratificante e utile per la mia famiglia. Ma non puoi proteggere la tua famiglia in ogni momento, è un’idea semplicemente impossibile. La protezione e la sicurezza sono un’illusione. Devi imparare a convivere con la realtà che in qualsiasi momento, qualsiasi cosa può finire in un secondo”. Parole che riascoltate oggi sembrano davvero il simbolo di un amaro destino pensando a quel momento clou della sua carriera in cui contemporaneamente ha conquistato l’apice con la vittoria dell’Oscar come attore protagonista ed è iniziata la rovinosa caduta. Uno spartiacque che ha avuto effetti sui suoi progetti futuri e sulla sua immagine agli occhi del mondo.



Chiacchierando con Letterman, Will Smith ha rivelato di non fare uso di droghe ma di essere un appassionato consumatore dell’ayahuasca, bevanda psicoattiva scoperta per la prima volta tra le tribù amazzoniche. E grazie agli effetti visionari di questo decotto, avrebbe fatto dei viaggi psichedelici. Uno di questi è stata un’esperienza molto inquietante: “Ho bevuto e di solito ci vogliono circa 45 minuti per entrare nel mood”, ha raccontato al conduttore. “Ero li seduto e poco dopo ho visto la mia carriera andare in fumo, ho iniziato a vedere tutti i miei soldi volare via, ho visto la mia casa distrutta. All’improvviso ho sentito le urla di mia figlia, ho smesso di preoccuparmi dei miei beni, volevo solo arrivare a Willow. Ho smesso di preoccuparmi della mia casa, ho smesso di preoccuparmi della mia carriera”.