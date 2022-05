TGR Marche, sbarca su Twitter con un nuovo profilo e un nuovo sito

Casarin: “Momento storico, grazie a tutta la redazione”

Da oggì, lunedì 23 maggio la Tgr Marche sarà on line con il nuovo sito web completamente rinnovato e un nuovo account Twitter (@TgrRaiMarche), entrambi pronti per essere alimentati con continuità.



“Voglio ringraziare il vicedirettore Carlo De Blasio, il caporedattore centrale Mario Fatello e il loro staff per il grande lavoro di supporto alla redazione – ha detto il direttore della Tgr Rai, Alessandro Casarin – sia per la formazione sia per l’allestimento del sito e la preparazione dei relativi contenuti. Grazie anche alla caporedattrice Nicoletta Grifoni, perché ha creduto fortemente in questo progetto così importante, seguendo in prima persona gli sviluppi di questa svolta editoriale e coinvolgendo l’intera redazione.

Il web – ha concluso Casarin – non è una medaglia da appuntare sul petto, ma uno strumento in più per informare i marchigiani, anche quelli che vivono fuori regione o oltre oceano: ci facciamo in tre, con un atteggiamento di totale collaborazione e sinergia per poter vedere da subito risultati importanti sia a livello di visualizzazioni sia a livello di reputation sulla Rete”.