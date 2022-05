Home Restaurant, il nuovo programma tv con Giorgio Locatelli da stasera su TV8

Lo chef italiano più famoso d’Inghilterra, primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero, ti aspetta nel nuovo cooking show in cui si sfidano appassionati di cucina e chef amatoriali della cucina casalinga. In prima visione assoluta, dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì, alle 19.15 su TV8

Home Restaurant è il nuovo cooking show, prodotto da Banijay Italia, in cui appassionati di cucina e chef amatoriali si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria, in onda dal 23 maggio, dal lunedì al venerdì alle ore 19.15, in prima visione assoluta su TV8.

Alla conduzione, Giorgio Locatelli, lo chef italiano più famoso d’Inghilterra e primo italiano a conquistare una stella Michelin all’estero, e volto amatissimo dal pubblico televisivo per il suo ruolo di giudice in MasterChef Italia.In ogni episodio due chef amatoriali e i loro rispettivi sous chef apriranno le porte della propria casa per dimostrare a Chef Locatelli di essere dei veri Home Chef.

LA SFIDA

Vedrà le due coppie contrapposte in un duello all’ultimo piatto, ma non solo: seguendo il tema della puntata, dovranno trasformare la propria casa in un vero Home Restaurant, preparando al meglio sala, mise en place, carta dei vini e cucinando il loro miglior menù da presentare a Chef Locatelli, che si presenterà a cena in compagnia degli avversari in gara e di un ospite vip. Tutto, dall’atmosfera ai piccoli dettagli dovrà essere perfetto al punto di far sentire gli ospiti come fossero in un vero ristorante.

Nelle prime puntate saranno ospiti degli Home Restaurant in gara: Costantino Della Gherardesca, Marisa Passera, Giancarlo Fisichella, Lucia Ocone, Caterina Guzzanti, Serena Grandi, Gianmarco Tognazzi, Mietta, Cristina Donadio e Ciro Ferrara.

La sfida è itinerante e coinvolge diverse località italiane, e ad ogni cena prevede anche una misteriosa sorpresa per i commensali organizzata direttamente dagli sfidanti.

LA VITTORIA

Per aggiudicarsi la vittoria gli sfidanti in gara dovranno prima passare dalla valutazione globale del loro Home Restaurant da parte degli avversari, dell’ospite VIP e naturalmente di Chef Locatelli. Ciascuno di loro dovrà dire quanto sarebbe disposto a spendere per la cena nell’Home Restaurant, in un range da 10€ a 50€. Chef Locatelli dovrà poi assegnare un bonus da 25€ a chi avrà centrato al meglio il tema di puntata, decretando il vincitore della sfida.