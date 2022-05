Futuro24 al Bedretto Lab su Rainews24

Lo studio sui terremoti

Una struttura unica al mondo, costruita dentro un tunnel in una montagna nel sud della Svizzera. È il Bedretto Lab, gestito dall’ETH di Zurigo. Un laboratorio al centro del nuovo appuntamento con “Futuro24”, il settimanale di scienza e tecnologia curato da Andrea Bettini e Marco Dedola, in onda martedì 24 maggio alle 13.45 e alle 21.45 su Rainews24. Per la prima volta in tv sarà mostrata una nuovissima area del laboratorio, allestita per il progetto europeo FEAR, che nei prossimi anni solleciterà artificialmente una faglia sismica per produrre e studiare, in sicurezza, dei piccoli terremoti. La ricerca, alla quale collaborano anche gli esperti italiani dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, consentirà di osservare da vicino i fenomeni geologici che si verificano in profondità, nel sottosuolo. Nel corso della puntata si parlerà anche degli studi condotti al Bedretto Lab sulla geotermia.