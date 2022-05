Ecco su «Rai 2» la donna che ha cambiato il nostro modo di viaggiare

«Le donne sono destinate a fare grandi cose nel settore del turismo» ne è convinta Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi, intervistata questo mese dal TG2 “Tutto il bello che c’é”



Emma crede fermamente nel grande contributo che le donne possono apportare per rivoluzionare un settore come quello dei viaggi.



È lei —fondatrice della piattaforma Vamonos-Vacanze.it— la pioniera italiana in questo ambito, facendosi portavoce dell’importanza delle donne nel momento in cui si vogliono cambiare le prospettive ed i valori del turismo e prevedendo un roseo futuro che comincia già oggi.



«D’altra parte lo scopo del viaggio è quello di aprire la mente ma anche il cuore ed in questo noi donne siamo maestre» sottolinea Emma Lenoci, che nel turismo ha già maturato incredibili competenze.

Questo mese la RAI ha dedicato a Lei un servizio andato in onda sul TG2 – “Tutto il bello che c’è”, accessibile anche sulla piattaforma RAI alla url:

www.rainews.it/rubriche/tg2tuttoilbellochece/video/2022/05/TG2-Tutto-il-bello-che-ce-del-12052022-af87df83-d1c0-4a57-9e92-9bcae5445ba4.html



Emma ha deciso di rischiare e di mettere a frutto la sua decennale esperienza nell’ambito del turismo, andando a costituire un’impresa indipendente a conduzione prevalentemente femminile.

«Socializzazione, condivisione ed empatia: è questo il futuro del turismo. E senz’altro l’universo femminile è in grado di valorizzare le destinazioni più di quanto riesca a farlo quello maschile» ribadisce Emma Lenoci.



Ed è proprio così che sono i viaggi —lontani o vicini che siano— che Emma propone sulla sua piattaforma Vamonos-Vacanze.it: viaggi avventura pensati per chi vuole vivere esperienze autentiche lontane dai vecchi stereotipi dei viaggi.



A chi si rivolge?«Il target è del tutto eterogeneo» risponde Emma. Vamonos-Vacanze.it non è infatti un portale dedicato ad una categoria specifica, come sarebbe potuto essere quella dei single. Certo non è la vacanza giusta per una famiglia con figli, ma certamente anche le coppie possono apprezzare i suoi viaggi-avventura che stanno cambiano il concetto del viaggio stesso.



Niente vacanze sdraiati al sole, ma esperienze: l’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze … e —perché no— trovare anche l’amore.

«Non organizziamo quegli “sfigati” viaggi per single, ma capita spesso che in questi tipi di viaggio scocchino scintille: piccole avventure estive o storie importanti che siano» conclude Emma Lenoci.