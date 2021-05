Meghan Markle, spunta una foto imbarazzante che la incastra: «Nell’intervista a Oprah Winfrey ha mentito»

L’intervista che Meghan Markle ha rilasciato a Oprah Winfrey ha sollevato un polverone mediatico e ingrandito la frattura con la Famiglia Reale. Molto di quello che i duchi di Sussex hanno confessato è apparso poco credibile e i tabloid britannici, che non risparmiano nulla all’ex attrice, sono sempre a caccia di prove che la smentiscono. Ed ecco che spunta una foto imbarazzante che per i giornalisti conferma che Meghan ha mentito.

C’è un dettaglio di questa foto finita sui social che non è sfuggito ai tabloid. Lo scatto incriminato risale al 2014, due anni prima che Meghan incontrasse il principe Harry. Meghan posa accanto alla direttrice della rivista U Magazine, Denise Cash. Entrambe hanno in mano una copia del giornale e mostrano la copertina. Meghan, che non ha mai nascosto la passione per i blog e la moda, aveva scritto un pezzo sugli occhiali da sole per quel numero. Casualmente sulla cover del magazine compare la futura cognata Kate Middleton.

Una donna glamour e molto attiva nello star system hollywoodiano (ma anche una persona comune) non poteva ignorare i personaggi e le parentele della Famiglia Reale britannica. E nel 2014 Meghan era consapevole di chi fosse la donna a cui era dedicata la copertina di U Magazine. Peccato però che a Oprah Winfrey abbia dichiarato di non sapere nulla della famiglia di Harry.

«Non sapevo nulla e non feci alcuna ricerca particolare. Non ho ‘googlato’ mio marito», disse alla conduttrice. Lo scatto è stato condiviso per la prima volta nel 2017 sul profilo Instagram di Denise Cash con la didascalia: «Questa fotografia parla chiaro, sapevamo che sarebbero diventate cognate».

