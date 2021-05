Correa e Tini Stoessel, è amore? Gossip dall’Argentina

Il Tucu della Lazio al centro di una love story con la cantante e attrice da 15 milioni di follower

Joaquin Correa pare abbia dimenticato Desiré Cordero, la sua fidanzata storica conosciuta a Siviglia. Il suo cuore ora batte per Tini Stoessel, cantante e attrice argentina. La rivelazione arriva da America TV, in Argentina. Il gossip tutto latino mette al centro il giocatore della Lazio e la ragazza famosa per aver interpretato il personaggio Violetta nella serie omonima targata Disney. Tina oggi è una cantante sotto etichetta della Hollywood Records e anche influencer da 15 milioni di follower. I rapporti con il Tucu, negli ultimi tempi, pare siano stati frequenti anche via social, con scambi di like. Una nuova storia d’amore per Correa? Chissà, forse Tina lo ha stregato davvero.

(Corriere dello sport)