Amici 20, due amati ballerini pronti a convolare a Nozze!

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ballerini professionisti di Amici, sono pronti a convolare a nozze e allargare la famiglia.

Novità in casa Amici, dopo la fine della ventesima edizione del talent show di Canale5, che ha incoronato vincitrice la giovanissima Giulia Stabile. Due amati ballerini professionisti, che fanno coppia ormai da diversi anni, hanno in mente di convolare a nozze il prima possibile, e allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè. Ecco di chi stiamo parlando e quando è previsto il lieto evento.

Amici 20, nozze in vista per due ballerini professionisti

La ventesima edizione di Amici si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile, giovane e talentosa ballerina che ha incantato il pubblico del talent show di Maria De Filippi. Per Giulia ci sono grandi novità lavorative in arrivo, dal momento che il programma di Canale5 è un grande trampolino di lancio nazionale ed internazionale. Mentre Giulia festeggia con Sangiovanni, del quale si è innamorata durante il percorso nella celebre scuola, un’altra coppia di Amici sembra aver deciso di fare il grande passo. Stiamo parlando di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, che da diversi anni ormai fanno coppia fissa.

Ospite di Casa Chi, dopo aver parlato del rapporto tra Giulia e Sangiovanni, Marcello si è lasciato andare a qualche confessione sulla vita privata e sulle nozze, che i fan del programma attendono in trepidante attesa. “Le nozze? Presto. Ti dico la verità, le priorità sono diverse e una di queste è pensare in un futuro in tre. Poi chiaramente c’è il poter coronare il sogno e incorniciare il tutto attraverso il matrimonio, però abbiamo tanti tasselli da finire ancora da comporre”, ha confessato il Sacchetta. Dunque la coppia pensa ai fiori d’arancio ma, cosa ancora più importante, spera nell’arrivo di un bebè!

comingsoon.it