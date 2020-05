Chi vuol essere milionario?, nuova edizione: ecco quando, parla Gerry

Chi vuol essere milionario? torna con una nuova edizione. Parla Gerry Scotti: ecco quando si vedranno le nuove puntate, ci sarà anche una versione vip

Nel giorno del 20esimo ‘compleanno’ di Chi vuol essere milionario? (esattamente 20 anni fa – era il 22 maggio 2000 – andava in onda la prima puntata del programma), Gerry Scotti annuncia che il game show tornerà dal prossimo settembre con nuove puntate. Naturalmente l’appuntamento sarà sempre sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5.



Il conduttore ha rivelato la news nel corso dell’intervista rilasciata a Diletta Leotta, nella trasmissione 105 Takeaway (Radio 105), al quale ha anche fatto sapere che probabilmente ci saranno delle serate dedicate, come già successo in passato, ai personaggi vip.

“Faremo sicuramente una puntata a inviti, a me non piace usare la parola VIP, ma la faremo con personaggi famosi”, ha detto durante l’intervista radiofonica Gerry, specificando pure che il programma terrà in considerazione tutte le precauzioni anti contagio in vigore, così da evitare qualsivoglia pericolo relativo al diffondersi del coronavirus.

Chi vuol essere milionario? continua quindi il suo percorso, che, come sopra detto, è cominciato esattamente 20 anni fa. Da allora il game show ha avuto 14 edizioni. L’ultima è andata in onda nel 2020, dal 14 gennaio al 4 marzo. Memorabile l’impresa compiuta da Enrico Remigio, giovane che lavora a Singapore che è tornato in patria appositamente per la ‘scalata’ al milione. Ed ha avuto ragione visto che è riuscito nell’impresa di portare a casa il bottino completo, rispondendo in modo corretto a tutte le domande.





Mirko Vitali, Gossipetv.com