Bianca Guaccero: ‘Prima della quarantena ero sciupata, ora ho preso un paio di chili e mi sento meglio perché…’

Bianca Guaccero è felice di essere ingrassata. A Gente confida: “Prima della quarantena ero sciupata, ora ho preso un paio di chili”. Si sente meglio, rigenerata. Senza stress ha riacquistato peso.

La bella attrice e conduttrice 39enne è felice di essere tornata in onda con Detto Fatto. “Il lavoro è una benedizione – sottolinea – l’ho sempre pensato e oggi ne sono più che mai convinta”. Ma il lungo stop causa emergenza le ha regalato maggior benessere.

“Periodo difficile, certo, ma mi ha permesso di togliere il piede dall’acceleratore, di scaricare la tensione accumulata nei mesi precedenti vissuti di corsa. Avevo lavorato sette giorni su sette al programma quotidiano e poi alla splendida avventura in musica di ‘Una storia da cantare’, con Enrico Ruggeri, da Napoli, per un totale di sette settimane. E’ stato un periodo splendido, per le soddisfazioni e per la mia crescita professionale, ma molto stancante. Era da parecchio tempo che non mi fermavo. Ora l’ho fatto. Ho avuto la possibilità di pensare alla mia vita, a che punto è arrivato il mio percorso”, svela Bianca.

Stare a casa con la figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella l’ha rigenerata: “Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere. Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata”.

La Guaccero aggiunge: “Voglio fare tesoro di tutto ciò che ho imparato in quest’ultimo periodo. La difficoltà, le incognite non sono mancate, sono anche un po’ ipocondriaca, puoi immaginare all’inizio dell’emergenza quanto ero in ansia. Eppure, giorno dopo giorno, mi sono riscoperta forte e positiva. Per me è una grande conquista che non mi toglierà più nessuno”.

Ora con due chili in più e un aspetto che la soddisfa è pronta ad affrontare nuove sfide. Bianca Guaccero vuole anche riabbracciare i genitori, che vivono in Puglia e non vede da Natale, lo farà tra poco, in estate. E’ single: “Ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con il tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. Ho riscoperto anche il piacere e la bellezza dei miei momenti di solitudine. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”.

