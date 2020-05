Rai Premium, stasera andrà in onda “L’attentatuni”

Per il 28° anniversario della strage di Capaci, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) stasera alle 23.15, trasmetterà “L’attentatuni – Il grande attentato”, il tv movie che ripercorre i giorni tra l’attentato a Falcone e la morte di Borsellino. Il 23 maggio 1992 a Capaci, in un tremendo attentato, perde la vita il giudice Giovanni Falcone, insieme alla moglie e tre uomini della scorta. Il questore Cardine (Claudio Amendola) d’accordo con il procuratore Borsellino, mette insieme una squadra di pochi uomini, guidata dai suoi collaboratori Anna Granata (Veronica Pivetti) e Angelo Branca (Massimo Propolizio) che si mette sulle tracce degli assassini di Falcone. La squadra si trasferisce in Sicilia e dopo turni di lavoro massacranti spesi in pedinamenti e intercettazioni telefoniche, scoprono il nascondiglio di due possibili appartenenti al commando omicida, Noè (Tony Sperandeo) e Guarnera (Antonio Pennarella). Ma i due mafiosi riescono a svanire nel nulla, mentre anche Borsellino muore in un attentato.