Ascolti tv, successo per “Live – Non è la D’Urso”

Ancora record di ascolti per Live non è la D’Urso. «Ieri sera Live ha vinto la serata con una media superiore al 18% di share e oltre 3 milioni 900 mila spettatori – scrive Barbara D’Urso sul suo profilo Instagram – picchi del 24% di share e di 4 milioni 400 mila spettatori!!! Finendo alle 23,34 per lasciare spazio a Matrix!! Incredibile!!!!».

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: il film ‘Shall We Dance?’ su Rai 2 (1.424.000 telespettatori, share 6,22%), ‘Lethal Weapon’ su Italia 1 (1.047.000 telespettatori, share 5,17%), ‘Fredoom – Oltre il confinè su Rete4 (1.000.000 telespettatori, share 5,01%), ‘Bersaglio Mobile – La sfida dei leader’ su La7 (769.000 telespettatori, share 3,72%), il film ‘Nati stanchì sul Nove (663.000 telespettatori, share 2,8%), il film ‘The amazing Spider-man’ su Tv8 (536.000 telespettatori, share 2,7%).

In access prime time, prevale ‘Soliti Ignoti – Il ritornò su Rai1 con 4.683.000 telespettatori e il 19,83% di share sui 4.612.000 telespettatori il 19,50% di share ottenuti su Canale 5 da ‘Striscia la notizià. Nel preserale, testa a testa tra ‘L’Eredità’ di Rai1 (3.687.000 telespettatori, share 22,24%) e Caduta Libera di Canale 5 (3.644.000 telespettatori, share 22,60%). Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (col 35,33% di share contro il 34,54%) che in seconda serata (col 34,79% di share contro il 33,46%) e nelle 24 ore (col 36,26% di share contro il 33,74%).

