Domani andrà in onda, su Rai3, l’ultima puntata di “Todo cambia”

Nell’ultima puntata di “Todo Cambia”, in onda domani ale 23.25 su Rai3, Lunetta Savino racconterà una storia in cui il cambiamento è stato imposto dal destino. Stefania e Massimiliano sono una coppia di Roma. Si sono conosciuti da ragazzi all’oratorio, dove entrambi stavano festeggiando il compleanno, in quanto nati nello stesso giorno. Lei è una donna con le “idee chiare”, lui è un bel ragazzo, che pratica basket a livello agonistico. Durante una visita medica per l’idoneità sportiva a Massimiliano, che all’epoca aveva solo 17 anni, viene diagnosticata una “cardiopatia dilatativa”. E’ una patologia terribile, che può risolversi completamente solo con un trapianto di cuore. Stefania dimostra di essere “tosta” davvero e non ha esitazioni. Massimiliano è l’uomo della sua vita e il suo posto è accanto a lui. Lo sposa, mettono al mondo dei figli e cominciano insieme una lunga battaglia contro la terribile malattia che potrebbe uccidere Massimiliano. La speranza di Stefania è quella di un nuovo cambiamento, che restituisca a lei e all’uomo che ama la spensieratezza di quando erano ragazzi.