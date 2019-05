“Grande Fratello”, lite tra Francesca De Andrè e Erica Piemonte

Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Al centro delle polemiche per la sua “amicizia” nella Casa con il concorrente Gennaro Lillio, la confessione del tradimento da parte del fidanzato Giorgio e la fine della loro storia in diretta hanno creato un’enorme polverone intorno alla gieffina. Dopo aver accettato di affrontare la cosa pubblicamente, la questione del tradimento è diventato l’argomento del giorno anche nella Casa ma, a quanto pare, la De Andrè non ha accettato il parere di Erica Piamonte e senza motivo ha acceso la polemica. Parlando a tavola Erica ha fatto, semplicemente, notare a Francesca come il bacio tra il suo “ex” fidanzato Giorgio e la mora con cui è stato fotografato denotasse una certa confidenza e che quindi poteva essere possibile che Giorgio l’avesse tradita anche durante la loro storia.

A quest’insinuazione la De André non ha retto ed è scoppiata la lite. Furiosa ha domandato a Erica: “Mi vuoi dire che quello aveva la storia con questa?”, poi si è alzata quasi in lacrime ed è andata via. Erica si è sentita a disagio, chiaramente, ma ha subito ribadito il suo pensiero ai presenti, per poi dire in confessionale che “Se non vuoi sentirtelo dire, ok, va bene. L’ho capito ora”. Poco dopo anche Gennaro Lillio ha fatto un confessionale piuttosto discutibile sulla reazione della De André e sul modo evidentemente sbagliato con cui sta affrontando questa situazione. Che tutto questo sia troppo per la nipote del grande Fabrizio?

