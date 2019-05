Asia Argento, lo sfogo tra birra e sigaretta: “Che vita di m…”

Dopo un periodo in cui è stata protagonista indiscussa dei salotti televisivi, Asia Argento ha preferito dedicarsi ad altro, ma non ha mai abbandonato i social dove ha continuato a dire la sua senza peli sulla lingua.

La brevissima relazione con Fabrizio Corona e le accuse di violenza da parte di Jimmy Bennett hanno costretto la Argento a calcare il palcoscenico di numerosi programmi Rai, Mediaset (e non solo). Poi, le sue dichiarazioni relative alla necessità di partecipare alle ospitate in tv per poter mantenere i suoi figli e se stessa, hanno fatto calare il gelo e Asia è sparita dal piccolo schermo. Lei, però, non si è fermata e ha dato vita ad una mostra fotografica che ha omaggiato musicisti, attori ed artisti. Intanto, l’attrice e regista ha continuato ad essere molto attiva sui social e in una delle sue ultime Instagram story si è lasciata andare ad uno sfogo.

Con sigaretta e birra alla mano, Asia Argento è comparsa sul suo profilo social lamentando i continui obblighi che la quotidianità impone. “Paga questo, paga quello, fuma questo, bevi quello… – ha esordito l’attrice in un video che ha preferito rendere monocromatico – . Che vita di mer..!”. Uno sfogo che è apparso molto simile a quello di molti cittadini che, così come la Argento, combattono giornalmente con le incombenze da adempiere. Asia, quindi, ha voluto condividere con i suoi follower un momento di rabbia, che ha evidentemente deciso di arginare fumando una sigaretta e bevendo una birra. Nonostante lo sfogo, però, sembra che l’attrice sia tornata serena (almeno dal punto di vista sentimentale). Le ultime foto social in compagnia di Matthew Skiba hanno fatto ipotizzare che i due abbiano avviato un flirt.

Luana Rosato, Ilgiornale.it