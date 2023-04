Alba Parietti vittima di una santona, le predisse la morte del figlio

L’opinionista ha raccontato in tv il tentativo di raggiro da parte di una maga che le ha chiesto molti soldi per “salvare” Francesco Oppini

Alba Parietti è stata vittima di una santona, che le ha predetto che suo figlio Francesco Oppini sarebbe morto se lei non avesse acconsentito a farle fare un rituale “magico” in cambio di denaro. Lo ha raccontato l’opinionista, spiegando però anche di non essere caduta nel tranello evitando all’ultimo minuto il raggiro. “La religione non deve costare, nel momento in cui qualcuno ti chiede soldi deve metterti in sospetto”, ha detto per allertare il pubblico.

Ospite a “Storie Italiane”, Alba Parietti ha raccontato la sua esperienza fortunatamente a lieto fine. “Sono stata contattata da una presunta maga dicendo che doveva parlarmi di alcuni problemi gravissimi di mio figlio, era un periodo in cui gli capitava di tutto, forse aveva avuto informazioni in tal senso. Io premetto che sono scettica, sono di uno scetticismo totale. In questo caso questa signora mi dice di andare nel suo studio, io premetto ‘Signora se ha intenzione di estorcermi del denaro sappia che non avrà nulla’” ha raccontato.

L’incontro con la santona

Alba Parietti ha proseguito nel suo racconto ripercorrendo l’incontro con la santona. “A mio figlio succedevano cose gravi, arrivo lì mi trovo in questo albergo con questa signora che comincia a farmi dei nomi che corrispondono a nomi di amici di mio figlio, e poi mi dice che il 6 gennaio dell’anno tal dei tali mio figlio sarebbe morto se io non avessi fatto un rito in quanto mio figlio era stato vittima di una fattura. Io mi alzo e me ne vado, ma lei mi prende un braccio e mi dice che una mia collega a cui avevo detto che suo figlio sarebbe morto non le ha dato retta ed è ha perso il figlio ‘Quindi poi non venga a dirmi che io gliel’avevo detto’, mi dice.

Come ha smascherato la santona

Per Alba Parietti è stato un shock, ma dopo il primo attimo di smarrimento ha saputo recuperare il sangue freddo: “Era vero che questa mia collega aveva perso il figlio, era vero che era stata preannunciata la morte ma non da questa signora. A quel punto nel dubbio più totale, e nonostante io sia totalmente scettica, la signora mi disse ‘poi non faccia come la sua collega che è venuta a piangere’, ho perso la cognizione della ragione e del tempo, ho iniziato a piangere. Io le dissi, faccia questa cosa e poi non ci vediamo più, e poi le chiesi quanto volesse. Lei mi rispose: ‘Quanto vale la vita di suo figlio?’. Poi le dissi, ‘Mi dica un po’ di mio padre’, mi disse che stava bene e invece era morto”.

Felice

Per fortuna l’incontro con di Alba Parietti con la santona è stato a lieto fine e la conduttrice non è caduta nell’inganno. Francesco Oppini sta benissimo, tutto preso dai suoi impegni in tv e dalla storia d’amore nata da poco con Francesca Viverit. Anche Alba vive un momento d’oro, innamorata e felice con il compagno Fabio Adami. Con i suoi presagi infausti la maga si era sbagliata di grosso…