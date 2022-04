Così è la vita su Italia1

Domenica 24 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda “Così è la vita”, secondo film di successo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.

Il detenuto Aldo, detto Bancomat perchè falsifica le carte di credito, durante il trasporto in tribunale prende in ostaggio Giacomo, poliziotto imbranato alla guida dell’auto. Per strada Giovanni, uno sfortunato inventore che ha appena subito il furto dell’auto, chiede aiuto alla macchina della polizia, viene fatto salire e sequestrato insieme all’agente. Comincia così una fuga senza meta, con imprevisti e avventure al limite della realtà. I tre incontrano la misteriosa Clara di cui Aldo si innamora follemente. Tornati a Milano, si salutano, ma le sorprese non sono ancora finite. Cosa li attende alla fine del loro incredibile viaggio? Forse il Paradiso…

LO SAPEVATE CHE…

Sebbene gran parte del film sia ambientata a Milano, in gran parte è stato girato a Roma, salvo alcune scene occasionali. Le scene in montagna sono state girate principalmente in Abruzzo.

La colonna sonora è firmata dai Negrita.

Sono numerose nel film le citazioni tratte dal cinema, tra cui “Papillon, “L’uomo di Alcatraz”, “La grande fuga” e molti altri classici.