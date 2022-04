Carmen Consoli ha vinto il Premio Amnesty International per “L’uomo nero”

È la prima artista a conquistare due volte il riconoscimento: nel 2010 aveva vinto con il brano Mio Zio che parlava degli abusi sui minori

Carmen Consoli con “L’uomo nero” si aggiudica il premio Amnesty International Italia 2022 nella sezione riservata ai big della canzone italiana. È la prima artista a vincere due volte il riconoscimento e la sua seconda vittoria coincide con la ventesima edizione del premio e con la venticinquesima del festival che lo ospita, “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”. Il brano vincitore, “L’uomo nero”, è contenuto nell’album “Volevo fare la rockstar” e parla con sarcasmo di sovranismo che porta alle violazioni dei diritti umani. La cantautrice siciliana era già stata vincitrice nel 2010 con il brano “Mio zio” che narrava di abusi sui minori.

In attesa della premiazione, che avverrà domenica 24 luglio a Rosolina Mare (Rovigo), Carmen torna protagonista del grande palco del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma e in tour che la vedrà impegnata con tre formazioni diverse, in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”. La formazione principale sarà quella full band di “Volevo fare la rockstar TOUR”, con sette eccezionali musicisti (Antonio Marra alla batteria, Marco Siniscalco al basso, Massimo Roccaforte alle chitarre, Adriano Murania al violino, Emilia Belfiore al violino, Concetta Sapienza al clarinetto e Elena Guerriero al pianoforte), e in alcune occasioni particolari, legate all’atmosfera e alle suggestioni del luogo, Carmen si esibirà in “Acustico” con il violino di Adriano Murania e le chitarre di Massimo Roccaforte, e in “Femme fatale”, in uno straordinario e infuocato duo femminile, chitarra e batteria, con Marina Rei.