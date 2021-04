Rai, weekend con Pino Strabioli

Nuovo weekend in compagnia di Pino Strabioli. Si comincia domattina alle 6, con il Caffè di Rai1, presentato con Roberta Ammendola. Domani ci saranno nomi importanti dello spettacolo e della cultura ad impreziosire il programma. Come sempre ci saranno artisti e intellettuali che presenteranno il loro mondo creativo. Tra gli ospiti di Pino Strabioli e Roberta Ammendola, la giornalista, già finalista del premio Bancarella, Paola Calvetti autrice del libro “Le Rivali – Dieci donne di talento che hanno cambiato la storia”. E ancora, Angelo Mellone, giornalista, scrittore e vicedirettore di Rai1, da poco in libreria con il romanzo “Nelle migliori famiglie”. Ospite al “Caffè” anche l’attrice Rocio Munoz Morales che firma il suo esordio come scrittrice con il libro “Un posto tutto mio” e il regista e sceneggiatore Luca Manfredi con “Un friccico ner core – I 100 volti mio padre Nino”, storie, curiosità e aneddoti, sul celebre attore italiano. Domenica su Rai Radio2, dalle 12, ci sarà il gradito ritorno della trasmissione Grazie dei fiori. E’ il classico programma Strabioli-style fatto di musica e racconti. Nella prossima puntata ascolterete Charlie Gnocchi e il cantautore Giorgio Moretti.