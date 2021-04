John Travolta: “Quella volta in cui ballai con Lady D”

Era il 1985 e alla Casa Bianca John Travolta e Lady D scrivevano la storia con il famoso ballo. La star di Hollywood 67enne, intervistata da “Esquire Mexico”, ricorda quel momento iconico, la festa organizzata dall’allora presidente Ronald Reagan e dalla First Lady Nancy Reagan. “Era mezzanotte – racconta – Mi sono avvicinato a lei, le ho toccato il gomito e l’ho invitata a ballare…”.

“Lei si è girata e mi ha fatto quel sorriso accattivante, un po’ triste, e ha accettato il mio invito – prosegue Travolta – Ed eccoci lì, a ballare insieme come se fosse una favola”.

Non è stato però facilissimo: “Ho avuto il grande privilegio e l’onore di ballare con Diana, e ho pensato: ‘Ci deve essere un motivo per farlo ed è meglio che dia il massimo’… ho condotto il ballo e questa è stata la parte più facile, ma solo il fatto di salutare Diana in modo appropriato, conquistare la sua fiducia e chiederle di ballare è stato un compito complicato. Quel momento è impresso nella mia memoria come un momento magico e molto speciale”.

