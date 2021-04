L’opinionista dell’adventure di Canale 5 bacchetta i concorrenti dell’Isola.

L’Aquila di Ligonchio e attuale opinionista della quindicesima edizione dell‘Isola dei Famosi Iva Zanicchi, ha rilasciato delle sorprendenti dichiarazioni su tutti i concorrenti del reality. Ospite a ‘Casa Chi’, la Zanicchi si è scagliata contro tutti i naufraghi colpevoli di essere poco stimolanti, in altre parole, noiosi.

Isola dei Famosi: Iva Zanicchi si scaglia contro i naufraghi: “Non valgono una cicca”

Nel talk show del magazine, Iva ha dichiarato:

“Ragazzi io devo dire una cosa, questi qui dell’Isola, si devono dare una regolata. Nel senso che noi siamo qui a casa che li guardiamo e se non succede niente ci annoiamo. Questi qui devono fare al più presto qualcosa. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Non pesca nessuno, hanno tutti fame, ma chi se ne frega. Hanno tutto e non fanno niente.” “Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione – ha continuato la Zanicchi – perché poi magari mi criticano, quindi lo dico adesso qua da voi. Però io mi meraviglio moltissimo, questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero. Sono lì in mezzo alla sabbia, che si muovano a fare qualcosa da farci vedere”.

Se da una parte la Zanicchi li ritiene evidentemente noiosi, anche l’altra opinionista Elettra Lamborghini, ha espresso dei pareri non troppo benevoli su un naufrago in particolare. Stiamo parlando di Gilles Rocca che durante l’ultimo appuntamento con l’Isola si è scontrato con parecchi compagni d’avventura, dando vita ad accesi scontri. Elettra, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo”.

