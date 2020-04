Nina Moric via da Instagram, l’addio ai fan: «La mia vita non è mai stata qui. A volte ti viene imposto un ruolo…»

Nina Moric ha deciso, per un periodo di tempo non specificato starà lontana dai social, particolarmente Instagram, dato che il suo account Facebook non è gestito da lei e non ha nemmeno le chiavi d’accesso. A dare la notizia la stessa modella ex di Fabrizio Corona e Luigi Favoloso, proprio dal social.

Dal suo profilo infatti Nina ha condiviso un post in cui annuncia l’addio virtuale: “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dall’Instagram (visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”.

Sulle storie ha poi continuato il discorso, date le pressioni dei follower che la volevano ancora attiva sui social: “Non mi fa paura essere giudicata – ha specificato – Posso capire che io possa piacere o meno, siamo essere liberi, ma credetemi sono una donna con le mie debolezze e i miei vissuti. A volte dobbiamo avere un ruolo che non è il nostro, ma che la vita ti impone in base alle nostre scelte. A volte belle, a volte meno belle. La mia vita non è mai stata nei social, qui si vedono foto che ovviamente sono particolarmente perfette, ma Nina sa di essere anche una donna capace di fregarsene di tutto e quando vedo insulti sorrido perchè mi rendo conto di preferire meno esteriorità, ma più vita vera. Tutto questo per dire… l’abito non fa il monaco.. e tra un po’ ve lo racconterò seriamente”.

leggo.it