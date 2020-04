Il marito di Adriana Volpe a St. Moritz senza moglie e figlia: le voci di crisi per la coppia sono sempre più insistenti

L’imprenditore Roberto Parli non è a Roma con la conduttrice e Gisele. Dopo il GF Vip i due sono rimasti insieme in Svizzera per 16 giorni, poi si sono separati.

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, è a St. Moritz senza la moglie e la figlia di otto anni. Dopo il GF Vip i due sono stati insieme per due settimane della casa dove vivono in Svizzera, poi si sono separati. La conduttrice tv è venuta a Roma con la bambina, l’imprenditore si è isolato nella celebre località sciistica dove viveva il padre, morto a causa della malattia che sta affiggendo il mondo intero. Le voci di crisi per la coppia ogni giorno diventano più insistenti, la lontananza le alimenta.

Roberto Parli sul social si fa vedere a St. Moritz. Nel post che accompagna il selfie scrive: “A volte non capisci cosa sta succedendo nella tua vita perché la vita si accanisce con te …ma anche dopo la tempesta più forte spunta sempre il sole… A St. Moritz, il sole splende per 322 giorni all’anno ‘spumeggiante come lo Champagne’ io sono qui ed è tornato il sereno ed il sole a splendere”.

Fa capire che probabilmente è nel luogo dove viveva il padre per ritrovarsi. Il 47enne mette un ‘like’ a una donna che, cercando di spegnere le insinuazioni di molti, che gli domandano cosa accada tra lui e la moglie, scrive nel suo commento: “Una persona in momento così difficile della sua vita stare solo a pensare, riflettere e trovare un po di serenità da solo, senza necessariamente avere con sé moglie e bambina?”. Ma i sussurri sul momento difficile per lui e la bella 46enne sono incessanti.

L’uomo ha sofferto di gelosia mentre Adriana era al GF Vip. “Non si aspettava di vedere questa Adriana”, ha sottolineato recentemente la presentatrice a Chi. Non gli è piaciuta la complicità della sua donna con Andrea Denver e non ha nascosto il suo fastidio. La situazione vissuta, aggravata dalla perdita del padre, potrebbe aver scombussolato gli equilibri di Parli e la Volpe.

“L’ho sempre difesa e rispettata”, ha sottolineato Roberto Parli sul social, replicando a chi l’ha attaccato. Intanto, però, rimane distante, forse solo per riflettere sul momento complicato che lo ha travolto e trovare la voglia di andare avanti con un nuovo entusiasmo con la moglie e la figlia accanto.





Annamaria Capozzi, Gossip.it