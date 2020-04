Anticipazione Una Vita: Telmo è il padre di Mateo il figlio di Lucia? La verità

Anticipazioni Una Vita nuova stagione puntata di oggi: Telmo torna, Mateo è suo figlio?

Di chi è figlio Mateo? Nella nuova stagione di Una Vita abbiamo scoperto che Lucia si è sposata con Eduardo, con cui dichiara di aver avuto il bambino. Ma è impossibile per noi non chiederci se Mateo sia figlio di Telmo oppure no. Innanzitutto le anticipazioni svelano che l’ex prete torna ad Acacias, nel corso delle prossime puntate. Lo vedremo fare il suo ritorno nel ricco quartiere dopo ben dieci anni. Ora è disposto a tutto pur di riconquistare il cuore di Lucia. Una situazione complicata per Telmo, visto che era stato accusato duramente dalla Alvarado in passato. Non appena arriva ad Acacias, l’ex sacerdote viene a conoscenza della nuova vita di Lucia. In particolare, Telmo scopre che la sua amata si è sposata e che insieme a Eduardo ha costruito una famiglia. Ma ecco che l’ex prete non può non porsi la nostra stessa domanda: Mateo è suo figlio?

Vi anticipiamo che Mateo è figlio di Telmo e Lucia. Il piccolo è nato, dunque, dall’amore dei due innamorati dieci anni fa. Prima ancora che il Priore Espineira e Padre Bartolomè ingannassero l’ex prete, è stato concepito Mateo. Nel corso delle prossime puntate italiane, vedremo Telmo porsi insistentemente questa domanda. Convinto che il bambino possa essere davvero suo figlio, l’ex sacerdote cerca il più possibile di avere dei contatti con lui. Nel frattempo, Lucia si mostra ancora molto arrabbiata con Telmo, sebbene quest’ultimo cerchi di dimostrarle la sua innocenza. Non solo, la Alvarado continua a mentire e dichiara di avere un matrimonio felice con Eduardo.

Ormai è chiaro a tutti che Lucia non è affatto felice insieme a Eduardo, eppure non intende dare alcuna soddisfazione a Telmo. Ursula, felice del ritorno del suo caro amico, è la prima a conoscere la verità su Mateo. L’istitutrice, però, deve mantenere il segreto con tutti. Infatti, le anticipazioni di Una Vita annunciano che questo segreto viene svelato dopo qualche tempo!





Rebecca Megna, Gossipetv.com