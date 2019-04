Nadia Toffa lascia il compagno: “Non mi ha mai accompagnata a una chemio”

La conduttrice Nadia Toffa, che sta combattendo una durissima battaglia contro il cancro, si lascia andare a uno sfogo sui social: “Buongiorno amici, tempo fa vi avevo parlato di un compagno. Beh l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemio”. Un’infamata brutale, ha fatto bene Nadia a liberarsi di questo tale. “Torno a ballare da sola. Sto con chi il tempo lo trova: amici colleghi, la mia famiglia; voi! Che dite?”. Tantissimi i messaggi di sostegno e affetto da parte dei suoi followers, anche vip come Patrizia Pellegrino, Gabriella Pession e Simona Ventura. Nadia non ha filtri: su Twitter e Instagram parla della sua battaglia ma riesce sempre a trasmettere un senso di coraggio e di positività.

Liberoquotidiano.it