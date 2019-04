Paola Caruso, la soubrette che ha scoperto in tv chi è la sua vera madre e ora cerca il padre calciatore

La Calabria è nel suo cuore. Quando può ci torna volentieri, anche perché a Platania, paesino dell’altopiano silano, in provincia di Catanzaro, vive ancora la mamma adottiva, il papà è morto alcuni anni fa. Paola Lucia Caruso, 34 anni, una laurea in Giurisprudenza, la “Bonas” di Avanti un altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, che le ha dato la popolarità e l’ha fatta conoscere agli italiani, ragazza immagine del Billionaire, da qualche giorno, dopo anni di ricerca affannosa, ha scoperto chi è la sua vera madre. È raggiante l’ex Velina. La sua storia ha fatto il giro dei talk show nazionali, anche perché nel frattempo Paola Caruso ha partecipato a molte trasmissioni televisioni e a reality. Nel 2003 sfiorò anche la finale di Miss Italia.

La madre naturale all’epoca ha avuto una storia d’amore con un calciatore del Catanzaro. Siamo alla metà degli anni ‘80, la squadra calabrese del presidente Ceravolo militava tra A e B e svolgeva la preparazione precampionato proprio a Platania. Della Calabria la bella Paola ha, però, un ricordo molto amaro. Appassionata di cavalli, cinque anni fa, è caduta ed è rimasta a lungo paralizzata. La caduta le ha prodotto la frattura del bacino e subito un ematoma a livello spinale. Dopo otto mesi in ospedale e sei di riabilitazione la showgirl si è rialzata. Un episodio, questo, che le ha cambiato la vita e di cui ne parla mal volentieri.

In diretta

È stato durante la trasmissione di Domenica Live, condotta da Barbara d’Urso, che Paola ha confessato di aver scoperto, solo a tredici anni, di essere stata adottata e di non aver mai conosciuto i suoi genitori biologici. Da quel momento la showgirl ha iniziato la ricerca per conoscere i suoi veri genitori. La sua richiesta d’aiuto è stata, per caso, ascoltata da un’altra ragazza di Platania che mandò un messaggio a Barbara d’Urso. Tante le somiglianze con Paola. Il test del Dna ha fatto il resto.

Carlo Macrì, Corriere.it