Bradley Cooper pazzo di Irina, è tornato il sereno dopo A Star is Born

Bradley Cooper e Irina Shayk hanno superato la tempesta e oggi sono più innamorati che mai: l’attore di A Star is Born vuole farsi perdonare per le voci della liason con Lady Gaga

Bradley Cooper e Irina Shayk sembrano aver superato ottimamente la crisi paventata dai tabloid dopo la notte degli Oscar e oggi sono più uniti e innamorati che mai. A Star is Born è uno dei capolavori dei cinema mondiale degli ultimi anni e ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti. Nella maggior parte dei casi sono stati ritirati in coppia da Lady Gaga, protagonista femminile, e da Bradley Cooper, protagonista maschile e regista della pellicola.Proprio l’affiatamento tra i due attori principali ha fatto nascere i rumors su una possibile liason. Le voci si sono alimentate anche a causa della separazione di lady Germanotta dal suo fidanzato Christian Carino, con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze entro l’anno. Ha quindi fatto clamore l’esibizione di coppia dei due protagonisti alla serata degli Oscar, quando Bradley e Lady Gaga sono apparsi più affiatati che mai durante il duetto al pianoforte di Shallow, colonna sonora del film. Sguardi complici e intesa alle stelle non sono fuggiti agli occhi attenti del pubblico in sala e ai giornalisti, tanto che per diversi giorni i due hanno tenuto banco sui tabloid rosa di tutto il mondo.Irina Shayk, fidanzata ufficiale di Bradley Cooper, non ha gradito le insinuazioni sulla liason tra il suo compagno e Lady Gaga, tanto che non sono mancate dichiarazioni al veleno da parte sua contro la protagonista di A Star is Born, che hanno alimentato la rivalità tra le due. Né Bradley Cooper né Lady Gaga hanno mai affermato il contrario ma la reazione di Irina è stata più che giustificata. Ora che la promozione del film è terminata e Bradley Cooper e lady Germanotta non hanno più motivo di mostrarsi assieme, pare che con Irina sia tornato il sereno. I due hanno molto più tempo da trascorrere assieme e dopo ben 4 anni e dopo soprattutto la tempesta di A Star is Born sono sempre più innamorati. L’attore e regista pare voglia farsi perdonare per le difficoltà dei mesi passati e in questo periodo ama ricoprire la sua donna di attenzioni.Come dichiarato da un amico della coppia al sito Hollywoodlife, Bradley si prodiga per organizzare cene romantiche e lunghe passeggiate suggestive con la sua donna, accompagnati spesso dalla loro piccola Lea.

Francesca Galici, ilgiornale.it