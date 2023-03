“Uomini e Donne”, a rischio la scelta di Lavinia? Alessio Corvino non si presenta in studio

Il corteggiatore dà forfait e la tronista sbotta: “Se vuole tornare deve chiedermi scusa”

A “Uomini e Donne” sembra sempre più difficile per Lavinia arrivare a una scelta. Durante la puntata, andata in onda il 22 marzo, la tronista scopre che il corteggiatore Alessio Corvino non è presente in studio. Il giovane campano aveva già lasciato in malo modo la trasmissione nell’ultima puntata, ma decide anche di non presentarsi alla registrazione della puntata successiva. Lavinia che non si aspettava di trovarlo dichiara: “Per me può rimanere dov’è, ma se vuole tornare deve chiedermi scusa”.

Il trono di Lavinia è a rischio?

Lavinia, che da mesi continua la frequentazione con Alessio Corvino e Alessio Campoli, non sembra aver trovato un equilibrio con nessuno dei due corteggiatori. Durante la puntata del dating-show di Maria De Filippi, andata in onda la settimana scorsa, la tronista discute in malo modo con Alessio Corvino. La causa sarebbero sempre le segnalazioni che arrivano alla redazione e alla tronista sul ragazzo e la sua ex fidanzata. A seguito di una discussione, il giovane corteggiatore lascia lo studio. Lavinia, dopo la puntata, prova a raggiungerlo nei camerini, ma Alessio è già andato via senza attendere un confronto. Il corteggiatore, inoltre, non si presenta neppure nell’ultima puntata e il trono di Lavinia sembrerebbe a rischio in attesa di una svolta.

La reazione della tronista

Lavinia appare molto arrabbiata per l’assenza di Alessio Corvino, ma ammette di non essere stupita. “Per me può rimanere dov’è, ma se vuole tornare deve chiedermi scusa”, dichiara. Dall’altro lato, però, c’è anche Alessio Campoli, l’altro corteggiatore, che chiede spiegazioni alla tronista. “Quindi cosa facciamo ora che lui è a casa?“, chiede l’altro Alessio. “Sembra che tu sia qui ad aspettare che ti dia delle certezze, ma se lui non torna io e te cosa facciamo?”, insiste Alessio un po’ spazientito. Lavinia che da un lato sembra molto arrabbiata nei confronti del corteggiatore assente, dall’altro non sembra neppure pronta a scegliere Alessio Campoli che, intanto, attende risposte.