Film stasera in TV da non perdere giovedì 23 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 23 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Io sono l’abisso, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Donato Carrisi dirige il terzo thriller tratto da un suo romanzo. Le vicende di un netturbino, di una ragazzina e di una donna dal passato doloroso si intrecciano.

Agent game, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Mel Gibson in un thriller di spionaggio. Un ufficiale della CIA scopre di essere diventato il capro espiatorio di una cospirazione e dovrà difendersi.

5 è il numero perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Toni Servillo e Carlo Buccirosso in un film tratto da un fumetto. Dopo l’omicidio di suo figlio, un sicario è costretto a tornare in azione.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

The God Commitee – La scelta, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kelsey Grammer e Julia Stiles in un drama ospedaliero. Un comitato deve decidere a quale di tre pazienti donare un cuore nuovo.

47 Ronin, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Keanu Reeves in un film ambientato nella mitologia giapponese. Un mezzosangue si unisce a un esercito di samurai.

La casa delle bambole – Ghostland, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una donna si trasferisce con le figlie in una villa spettrale, che nasconde segreti.

Angeli d’acciaio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Hillary Swank nei panni della femminista Alice Paul, che nei primi anni del novecento si è battuta per il voto alle donne.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Bla Bla Baby, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi. Un maestro d’asilo assume l’abilità di decifrare le urla dei bambini.

Come ti divento bella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amy Schumer in una commedia. Dopo aver battuto la testa, una goffa ragazza si convince di essere una top model.

Beverly Hills Cop III, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Terzo film della serie con Eddie Murphy, per la regia di John Landis. Stavola Foley dà la caccia a chi ha ucciso il suo capo.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ritorno al Futuro – Parte III, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Terzo film della trilogia con Michael J. Fox e Christopher Lloyd, che stavolta si ritrovano nel West.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Lanterna Verde, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film supereroistico tratto dai fumetti DC Comics con Ryan Reynolds protagonista.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Italia-Inghilterra, ore 20:30 su Rai 1

Gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei tra le ultime due finaliste della recente edizione.

Quello che veramente importa, ore 21:20 su Rai 2

Il giovane Alec scopre di avere il potere di guarire le persone ma fatica ad accettare il suo destino.

Splendida cornice, ore 21:20 su Rai 3

Geppi Cucciari alla conduzione di un talk show culturale.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Cambio tutto!, ore 21:40 su Canale 5

Valentina Lodovini in una commedia. Una donna decide di cambiare da capo a piede la sua vita.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ore 21:20 su Italia 1

Sequel del fortunato Biancaneve e il cacciatore, con la star Chris Hemsworth che riprende i panni di quest’ultimo.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Faking it – Bugie o verità?, ore 21:25 su Nove

Format che ripercorre alcuni tra i casi giudiziari più famosi.