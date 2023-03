“Boss delle cerimonie”, a nozze il nipote: festa grande al Castello

Per Pasquale Giordano 250 invitati e fuochi d’artificio a La Sonrisa

Pranzo infinito e botti fino al cielo per le nozze del nipote del Boss delle cerimonie, Pasquale Giordano che ha sposato la fidanzata Anna Somma nel castello de La Sonrisa tra 250 invitati e fuochi d’artificio.

Lo sposo voleva una cerimonia sobria, ma i festeggiamenti sono stati esagerati come da tradizione. La coppia si era conosciuta in occasione del 18esimo compleanno della ragazza proprio nella location diventata popolare in tv.

Una cerimonia sobria?

Per il nipote del Boss delle cerimonie, il castello (ereditato dopo la scomparsa del Boss dalla figlia Imma e dal genero Matteo Giordano) è stato allestito a festa, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale “Chi”. “Pasquale è un tipo introverso e ha voluto una cosa più ritirata” ha spiegato Donna Imma, che però ha specificato che il menù per i 250 ospiti non poteva che essere napoletano e per consumare tutto c’è voluta una giornata intera. “La mia preoccupazione quando ci siamo seduti a tavola alle 14, è stata proprio il menù: stratosferico. Avevo pregato di fare una cosa semplice, invece è venuto fuori qualcosa di luculliano, a dismisura… Il problema peggiore, pensavo, sarebbe stato arrivare vivi ai dolci (il buffet della cioccolateria è stato aperto verso le 9)” ha detto lo sposo.

I fuochi d’artificio per salutare i nonni in cielo

All’ingresso con la marcia nuziale per il nipote del Boss delle cerimonie e la sua sposa sono partiti i fuochi d’artificio. “Un momento toccante – spiega il padre dello sposo al settimanale “Chi” – perché i suoi amati nonni stanno in cielo e questa batteria di colpi era rivolta a loro come per salutarli”.

Bella festa ma niente luna di miele

Se pensate che dopo la festa in grande stile per il nipote del Boss delle cerimonie sia seguita una luna di miele da mille e una notte, vi sbagliate. “Anna e Pasquale la prima notte la passano a Sorrento. E il viaggio di nozze sarà un po’ corto perché la sposa è in dolce attesa”. E dopo qualche giorno in Costiera Amalfitana la coppia di neosposi si rilasserà in attesa di abbracciare il loro bebè.