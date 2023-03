Ad “Amici 22” Wax esplode contro Aaron: “Ti mando aff***”

Il cantante di Arisa e quello di Rudy Zerbi hanno un confronto acceso in casetta

Ad “Amici 22” è ormai guerra aperta tra i cantanti Wax e Aaron. Dopo aver rifiutato il doppio guanto di sfida (in versione normale e “semplificata”) lanciato da Zerbi, Arisa ha contrattaccato indirizzandone uno ad Aaron e mettendolo alla prova sulla scrittura delle barre. Wax non ha informato subito il compagno, che se l’è presa. “Mi sono dimenticato, se non ci credi vai a f***”, ha replicato irritato l’allievo di Arisa.

Lo sgambetto di Wax

Dopo aver visto il video in cui la professoressa annuncia di voler sfidare Aaron sulla scrittura delle barre, il cantante replica soddisfatto: “Grazie, sono strafelice. Io per scelta non scrivo sulle cover, altrimenti sarei in grado di farlo”. Quello che non gli è piaciuto, però, è stato lo sgambetto di Wax. “Complimenti, non mi ha detto del guanto e io avrò un giorno in meno per prepararlo. E’ stato scorretto, è lui che teme me”. Anche i compagni sono increduli di fronte al comportamento di Wax e non sanno darsi una spiegazione.

La variante di Arisa

Nella lettera indirizzata all’allievo di Zerbi, Arisa spiega i motivi che l’hanno portata a rifiutare per la seconda volta il guanto lanciato dal professore e propone la sua variante: “Entrambi dovete scrivere le barre, la sfida deve essere equa. La giuria deve essere messa in condizione di giudicare a pari opportunità. Solo così si capiranno le potenzialità di ognuno di voi. Da canzone nuda a canzone libera”.

Il confronto

Aaron aspetta che Wax torni dalla lezione e lo affronta a viso aperto. “Tu le hai già scritto le barre su One?”, gli chiede in tono provocatorio. Il compagno però sembra non essere a conoscenza del guanto di sfida lanciato dalla sua insegnante. Aaron gli fa notare che il suo comportamento è stato scorretto: “Quando ti ho chiesto se avevi accettato il guanto non mi hai risposto, poi mi hai detto che l’avevi rifiutato. La verità è che l’avete cambiato”. “Questo non l’avevo capito nemmeno io… Vattene aff***, mi sono rotto i cogl***. Mi sono dimenticato, se non ci credi non me ne frega niente. Ti mando a f*** perché non mi sei simpatico e non voglio più guardarti negli occhi”, replica innervosito il cantante. Una risposta che non piace per nulla ad Aaron: “Anche la tua reazione è irrispettosa. Dovresti scusarti per essertene dimenticato, non mandare a fanc*lo. Non sentirti sempre attaccato, qui l’errore non è mio ma tuo. Io a differenza tua non mando aff*** le persone che non sopporto”.

Il chiarimento: “Aaron ti chiedo scusa”

I compagni cercano di far ragionare Wax, consigliandosi di calmarsi e di fare un esame di coscienza. Secondo Piccolo G. sarebbe un errore smettere di avere rapporti con Aaron perché è una persona buona che ha molta stima verso di lui. Anche per Cricca e Benedetta l’atteggiamento del cantante è controproducente: “In futuro ti toccherà lavorare con molte persone che non sopporterai per un concerto o per un disco. Devi trattarle con educazione anche se non ti stanno simpatiche”. Poco dopo Wax va a scusarsi con il compagno: “Ti ho detto delle parole che non andavano bene, non le pensavo. Ma io non ho fatto il furbo”. Aaron non riesce proprio a credergli e rimane convito della scorrettezza.