“Isola dei Famosi”, i naufraghi affrontano la prima notte sulle spiagge dell’Honduras

Roger e Jovana su Playa Sgamada e gli altri su Playa Accopiada

L'”isola dei Famosi” entra nel vivo e dopo lo sbarco dei concorrenti, la formazione delle coppie, i primi “esiliati” e i primi nominati al televoto, i naufraghi cominciano ad esplorare il territorio e a fare interessanti scoperte.

Roger e Jovana sulla loro solitaria Playa Sgamada, oltre a trovare dell’acqua, dei viveri e vari utensili, si sono subito messi all’opera per costruire una piccola ma utile capanna per la notte. Sull’altra Isola, nel frattempo, anche gli altri si sono dati da fare per sistemarsi…

Tra tutte, però, la coppia composta da Alessandro e Carmen inizia ad essere già la più solitaria e diffidente, soprattutto a seguito delle Nomination ricevute. Cominciano anche le prime tensioni. Dopo aver trovato il kit di sopravvivenza, Floriana Secondi se la prende con Estefania Bernal: “Io mi sono buttata dentro l’acqua, io ho lavorato. Mi sono tirata 195 kg su di me, lo hanno visto tutti. Hai 20 anni, io ne ho 44”.

I naufraghi trovano il primo comunicato che detta le regole per l’utilizzo del fuoco: “Alla coppia leader formata da Jeremias e Gustavo l’esclusiva di decidere cosa fare del braciere sacro. Il fuoco deve essere acceso una sola volta al giorno e per un periodo di tempo limitato. Nessuno deve sfidare lo spirito dell’Isola”.

Mentre provano ad organizzarsi per la notte, intanto, Carmen e Ilona, guardando le stelle, si scambiano i primi complimenti reciproci: “Nel cielo tra le stelle manchi tu”, dice la Di Pietro alla Staller, che contraccambia.