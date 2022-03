Immersione da brivido tra gli squali per Kate e William

Chiudono la tappa in Belize del royal tour caraibico con un’esplorazione degli abissi

Continua l’avventura caraibica di Kate Middleton e del principe William.

Dopo un’immersione nella cultura locale del Belize, è la volta di quella vera e propria nell’esplorazione degli abissi. In versione sub provetti i duchi di Cambridge nuotano tra i pesci e sul loro profilo social mostra il video della loro nuotata da brivido tra gli squali.

Il royal tour li ha portati in fondo al mare e scoprire la biodiversità degli abissi è stata un’emozione unica per Kate e William. Alla scoperta della barriera corallina sono rimasti a bocca aperta davanti alla vita che c’è sotto il pelo dell’acqua. La loro escursione è stata anche l’occasione per un messaggio ambientalista. La tappa in Belize si è chiusa e già sono in Giamaica, chissà quali avventure li aspettano…