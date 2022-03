iHeartradio Music Awards 2022: nuovo premio per i Maneskin, Jlo è icona sexy

Grande spettacolo a Los Angeles e tra i tanti big della musica internazionale ancora una volta Damiano e soci sono stati protagonisti

Serata di gala per la musica a Los Angeles con la consegna degli iHeartsradio Music Awards 2022, i premi assegnati alla musica più suonata nel circuito radiofonico americano iHeartRadio.

Tra i protagonisti ci sono stati ancora una volta i Maneskin, che si sono esibiti con due pezzi e sono stati premiati nella categoria Best New Alternative Artist. Una radiosa e sempre sexy Jennifer Lopez ha invece portato a casa la statuetta per “Icona” della musica. Tra gli altri vincitori della serata Olivia Rodrigo e Dua Lipa.

Ennesima conferma per il gruppo romano che ormai ha fatto degli Stati Uniti una seconda patria, come dimostrano anche le date previste dal tour mondiale annunciato pochi giorni fa. Nella categoria in cui erano candidati i Maneskin hanno avuto la meglio su Willow Smith, Clairo, Girl in Red e Cannons.

Nella serata allo Shrine Auditorium di Los Angeles i veri trionfatori sono stati Dua Lipa (per “Levitating”, canzone dell’anno), Olivia Rodrigo e Lil Nas X, premiati rispettivamente come artista femminile e maschile dell’anno. La Rodrigo ha vinto anche i premi come Best New Pop Artist e TikTok Bop of the Year. Il premio per il miglior gruppo è andato ai Silk Sonic di Bruno Mars e Anderson .Paak che hanno vinto anche quello per il miglior album R&B e la canzone R&B dell’anno (“Leave the Door Open”).