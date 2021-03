Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”

Stasera, al centro dell’appuntamento con “Fuori dal Coro”, – in onda in prima serata, su Retequattro – tante nuove rivelazioni sulle mascherine pericolose, sui ritardi nella campagna vaccinale e sull’uso improprio di ambulanze.

Nel corso della puntata, nuovi clamorosi casi di occupazioni abusive di case private, con i proprietari lasciati soli dallo Stato nella battaglia per riottenere le proprie abitazioni. Spazio inoltre a un’inchiesta su dove finiscono i soldi per i trasporti: mentre spesso i fondi non mancano, sono moltissime le opere bloccate da anni, i treni abbandonati o i mezzi di trasporto mai utilizzati.

E ancora, un’ampia analisi del Decreto Sostegni, primo provvedimento economico del Governo Draghi: sarà sufficiente per attenuare la profonda crisi in cui versano molti cittadini o è stato fatto ancora troppo poco e troppo tardi? Mario Giordano ne parla con Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano.