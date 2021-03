Le location di Leonardo, la serie tv di Rai1 è stata girata nella Tuscia e a Mantova

Le strade e i palazzi che sono stati scelti per girare la fiction di Rai1, “Leonardo”. La produzione ha scelto principalmente i luoghi della Tuscia, nel Lazio: Viterbo, il Lago di Bracciano e Montecalvello. Riprese anche in Lombardia, al Palazzo Ducale di Mantova e nei piccoli comuni di Grazie e Sabbioneta.

Da martedì 23 marzo, il mito di Leonardo Da Vinci rivive in televisione grazie alla serie tv Leonardo, in onda su Rai1. La serie si compone di otto episodi divisi in quattro puntate dirette da Dan Percival e Alexis Sweet. L’attore protagonista nel ruolo del genio Leonardo Da Vinci è Aidan Turner.



“Leonardo” è una grande produzione internazionale che si avvale di location magnifiche. Ambientata tra la Firenze e la Milano del rinascimento, gli ambienti sono stati ricostruiti al dettaglio nel Lazio e nella Lombardia. Vediamo dove.

“Leonardo” è stata girata principalmente nella regione della Tuscia, nel Lazio. La produzione ha deciso di ambientare la storia in oltre 50 luoghi disposti tra Formello e il Lago di Bracciano, dove è presente uno degli studi cinematografici più grandi d’Europa, composto da una estensione di 20.000 metri quadrati. Le riprese sono state realizzate anche presso il centro storico di Viterbo, presso la Madonna della Quercia, il santuario di Viterbo e a via Baciadonne, a piazza Santa Maria Nuova, a piazza San Carluccio a piazza Cappella e piazza Pellegrino. Alcuni dei luoghi scelti sono stati utilizzati anche per la serie I Medici, che condivide con Leonardo gli stessi ideatori: Frank Spotnitz e Steve Thompson. Tra questi Montecalvello e la Piazza del Castello. Anche Roma con lo splendido Palazzo Farnese.

Leonardo, le location in Lombardia

Il set di Leonardo si è spostato per un periodo di tempo verso nord, in Lombardia. La produzione ha scelto le stanze di Palazzo Ducale e Palazzo Te, a Mantova. Sono stati scelti anche due borghi: i comuni di Grazie e Sabbioneta, sempre in provincia di Mantova.

