Cortinametraggio, tra i corti in concorso “Solamente tu” con Enzo Salvi

Al via dal 22 marzo la XVI edizione di Cortinametraggio, il festival diretto da Maddalena Mayneri che si svolgerà fino al 28 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, completamente online per il pubblico da casa che potrà vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it. Dirette live giornaliere andranno in onda grazie a MYmovies e CanaleEuropa.tv. Si tratterà di strisce quotidiane sul web che avranno la forza di raccontare il festival e che saranno riprese dai vari canali social di Cortinametraggio e MYmovies. Il pubblico potrà interagire in diretta facendo domande in chat e potrà votare sul sito il Premio del Pubblico MYmovies al Miglior Corto.

Tutti i cortometraggi potranno essere votati direttamente sulla piattaforma di MYmovies che poco prima della fine di ogni corto renderà visibile un form per esprimere la propria preferenza da una a cinque stelle oltre ad uno spazio dove sarà possibile aggiungere anche la propria recensione. Tra i corti in concorso, c’è Solamente tu, un intrigante noir diretto da Emiliano Locatelli ed interpretato da Enzo Salvi. Per vederlo, potete prenotare gratis da giovedì e per una settimana, il vostro posto nella sala virtuale di mymovies.it. Per farlo, dovete soltanto iscrivervi gratuitamente. Lo ribadiamo: è tutto gratuito. Buona visione.