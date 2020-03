Chiambretti ha il Coronavirus, come sta oggi: news da Live-Non è la d’Urso

Coronavirus, come sta ora Piero Chiambretti? Barbara d’Urso dà gli aggiornamenti

Dopo che è venuta a mancare nei giorni scorsi l’adorata madre Felicita, sono in molti a voler sapere delle condizioni di salute di Piero Chiambretti. Il presentatore, 63 anni, è stato ricoverato qualche giorno fa al Mauriziano di Torino insieme alla mamma. Che purtroppo non ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus ed è scomparsa all’età di 83 anni. Sulla faccenda Chiambretti non ha proferito parola e non ha neppure aggiornato i fan sul suo quadro clinico. Per fortuna siamo riusciti a saperne qualcosa di più grazie a Barbara d’Urso che a Live-Non è la d’Urso ha brevemente accennato alla vicenda che ha colpito il collega. “Chiambretti sta abbastanza bene”, ha rassicurato la conduttrice Mediaset. Che ha inoltre specificato che sia lei sia Serena Grandi stanno bene nonostante le voci che si sono diffuse nell’ultimo periodo…

Quando è trapelata la notizia che Piero Chiambretti è stato colpito dal Coronavirus, un post Instagram di Serena Grandi ha scatenato il panico. Sui social network l’attrice ha parlato di un incontro recente con il conduttore, al quale è seguita un’ospitata nel salotto di Barbara d’Urso. Quest’ultima, proprio a Live-Non è la d’Urso, ha chiarito che sta bene e lo stesso ha fatto la Grandi.

Fuori pericolo pure Michelle Hunziker, tra gli ultimi ospiti de La Repubblica delle Donne, lo show di Chiambretti in onda su Rete 4 (e al momento sospeso da Mediaset). “Grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene“, ha fatto sapere la soubrette svizzera.





















