Autobiografia di Woody Allen, l’ebook in anteprima mondiale

Il 23 marzo, anche in Italia con La nave di Teseo

Il nuovo editore statunitense di Woody Allen, subentrato ad Hachette, d’accordo con l’autore, ha anticipato la pubblicazione della autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, attesa per il 9 aprile.

Da lunedì 23 marzo alle 16 sarà disponibile solo l’edizione l’ebook, in anteprima mondiale, su tutte le piattaforme autorizzate.

“In un momento così difficile per l’Italia, avendo Woody Allen deciso di rendere comunque disponibile la sua autobiografia, ho pensato che anche i lettori italiani, costretti a stare a casa, dovessero avere l’opportunità di leggere questo libro tanto atteso di uno scrittore e regista tanto amato”, sottolinea Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo. “A me, leggere A proposito di niente ha dato ore di pura gioia e senso di libertà. Spero anche ai lettori”.

L’ebook sarà disponibile al prezzo di 15.99 euro.

Ansa.it