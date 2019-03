Stasera tornano, su Rai3, “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini

Sarà il neo segretario generale della CGIL Maurizio Landini il protagonista dell’intervista di apertura della ventiduesima puntata de Le Parole della settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda alle 20.15 su Rai3.

Il programma alternerà storie di straordinaria vita quotidiana che contraddistinguono da sempre il lavoro di Massimo Gramellini, e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell’attualità politica, economica e sociale del Paese.

La ventiduesima puntata vedrà ospiti anche Pierfrancesco Diliberto in arte Pif, protagonista del film Momenti di trascurabile felicità, Salvo Sottile giornalista e volto di Rai3, Nina Zilli cantautrice e autrice del libro “Dream City” e Beppe Severgnini, firma del Corriere della Sera. Nel corso della serata spazio alla comicità con Dario Vergassola che racconterà in chiave ironica i fatti della settimana. Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca. Le Parole della Settimana è un programma di Massimo Gramellini, Laura Bolio, Ilenia Ferrari, Francesca Filiasi, Andrea Malaguti, Federico Taddia e Silvia Truzzi. La regia è di Cristian Biondani.