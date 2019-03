Domani Canale 5 proporrà un nuovo appuntamento con le “Storie di Melaverde”: si parlerà dei custodi della montagna

Domani tornerà Edoardo Raspelli a proporvi il meglio di Melaverde. Si tratta di uno spazio dedicato alle storie più significative, un vero e proprio florilegio del meglio della narrazione della cultura enogastronomica italiana. Nella prossima puntata, che andrà in onda alle 11 e 50 su Canale 5, Raspelli andrà di nuovo a Paspardo, media Valle Camonica provincia di Brescia, per farci conoscere i custodi della montagna. Stiamo parlando di persone che hanno dedicato la loro vita alla montagna e che giorno dopo giorno proteggono, curano e valorizzano il patrimonio e la storia in alta quota. Sindaci che organizzano e gestiscono il territorio, i diversi problemi e le esigenze dei propri cittadini, malgari che ogni anno portano gli animali nei pascoli presidiando e tutelando così questa terra e la sua sicurezza, giovani che scelgono di restare e inventarsi nuove attività dando futuro alla montagna e poi loro, forse il simbolo per eccellenza, gli Alpini che oltre ad aver donato la vita alla montagna continuano ancora oggi a presidiare e salvaguardare le cime di tutto il paese.