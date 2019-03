Lady Gaga, che trascorre «molto tempo» con Jeremy Renner

Potrebbe esserci un nuovo capitolo nella vita – finora turbolenta – della cantante e attrice. No, non stiamo parlando di Bradley Copper. Il nuovo «pretendente» sarebbe, però, un altro divo di Hollywood…

Lady Gaga avrebbe un nuovo amore. E non è Bradley Cooper. L’ultima indiscrezione sulla vita sentimentale – fin qui turbolenta – della cantante e attrice – arriva dall’America: la 32enne starebbe trascorrendo «molto tempo» in compagnia di Jeremy Renner. «Si vedono, sono vicini», ha rivelato una fonte a People. Del resto, da quando la popstar si è affacciata al mondo della recitazione, si è avvicinata anche alle star di Hollywood. E Renner, 48 anni e star degli Avengers, è uno di loro. I due, inoltre, condividono la passione per la musica: Gaga, tra le altre cose, ha appena vinto un Oscar per la miglior canzone originale di A star is born; lui, invece, ha scritto canzoni per il film d’animazione Arctic Justice: Thunder Squad, in cui ha anche doppiato la volpe di nome Swifty.

La curiosità? Jeremy ha anche interpretato il «sindaco» Carmine Polito in American Hustle, al fianco dell’ambizioso agente FBI Cooper.

Il gossip arriva dopo che la 32enne ha rispedito al mittente tutte le speculazioni – tantissime – intorno a lei e al regista e attore di A star is born, arrivate dopo la performance magica sul palco degli ultimi Oscar. «Siamo solo grandi amici, abbiamo recitato», ha fatto sapere lei, mentre Bradley si è limitato a tornare a passeggiare al fianco di Irina Shayk e della figlia che hanno insieme, Lea. Poco dopo a Gaga è toccato persino smentire una gravidanza, annunciando su Twitter che l’unica cosa che sta aspettando è il nuovo album, il sesto: «Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6».

La cantante ha messo fine (finora) a due fidanzamenti ufficiali, con tanto di matrimoni «in pompa magna» già annunciati. La prima volta aveva detto «sì» con entusiasmo al modello e attore Taylor Kinney: lui si era inginocchiato il giorno di San Valentino del 2015, donandole un diamante a forma di cuore. Non è bastato. L’amore dev’essersi incrinato, e Miss Germanotta è scappata a gambe levate. Christian Carino, più grande si lei (49 anni), serio e rassicurante, sembrava l’uomo giusto, la seconda occasione perfetta. Al punto da farle dire: «La cosa migliore dell’essere innamorati è avere qualcuno che ti afferra quando stai per cadere». Anche lui, a un certo punto, ha ceduto alla tentazione del «per sempre», e le ha regalato un nuovo anello (uno zaffiro rosa).

Lady Gaga l’ha accettato (stavolta senza mostrarlo su Instagram), e ha iniziato a immaginare la cerimonia. Le sarebbe piaciuta a Venezia, magari. Si sono lasciati lo scorso 19 febbraio, senza una riga di comunicato ufficiale. «Non ha funzionato, semplicemente», hanno detto i soliti ben informati. Potrebbe essere il matrimonio a spaventarla. Del resto, ha standard alti. È possibile che non voglia niente di meno di quello che hanno i suoi genitori – Cynthia e Joe – ancora felicemente sposati. A loro, con i primi guadagni, ha regalato una Rolls Royce, e poi un ristorante a New York. Menu italiano, in onore delle origini.

Che Jeremy Renner possa essere la terza giusta occasione? È ancora troppo presto persino per pensarlo.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair