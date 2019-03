Emma Roberts, è finita con Evan Peters dopo 7 anni

Crisi del settimo anno?

Può darsi. Sembra essere giunta al capolinea la storia tra Emma Roberts ed Evan Peters, in coppia dal 2012. I due – entrambi attori, 28 anni lei, 32 lui – si erano incontrati mentre giravano Adult World, per poi diventare co-star in American Horror Story. Nel 2014, la svolta: con Evan che si inginocchia – durante una vacanza insieme – e la nipotina di Julia Roberts che dice immediatamente sì.

Cos’è successo adesso? Secondo Us Weekly niente di drammatico: «Hanno capito che la relazione stava finendo e adesso sono semplicemente amici», ha spiegato un insider, «Non è stata una brutta rottura».

Intanto, secondo altre voci, Emma frequenterebbe già un’altra persona: Garrett Hedlund (ex di Kirsten Dunst). Si tratterebbe di «una cosa nuova, dura da un paio di settimane».

Emma e Evan hanno vissuto molti alti e bassi. L’episodio più drammatico nel 2013 quando lei era stata arrestata e subito rilasciata con l’accusa di «violenza domestica». La polizia del Canada l’aveva fermata dopo che lui, in seguito a una lite, era stato visto col naso sanguinante. Nel 2015 c’era stata la prima rottura: «nessun dramma», ma solo la consapevolezza di non riuscire a «far funzionare» la loro storia, avevano detto gli amici all’epoca. Il 2016 poi li aveva fatti riavvicinare. Non è bastato.

Stefania Saltalamacchia, Vanity Fair