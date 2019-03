Battiato tranquilizza tutti: “Il peggio è passato”

Buone notizie per i fan del maestro Battiato. L’artista sta meglio. A dirlo è egli stesso in una nota, che tranquillizza e al tempo stesso spazza via le fosche e malevole nubi sulla sua salute, messe in piedi qualche mese fa: “A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo”. Torna dunque il sereno sulla vita di Franco Battiato, che oggi compie 74 anni. Tra l’altro è appena uscita, nei negozi di dischi e negli altri store anche virtuali, una riedizione in vinile di Fleurs che rappresenta il primo disco di cover di Battiato.