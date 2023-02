“Uomini e Donne”, Gianni Sperti provoca Armando: “Vuoi il mio posto? Vieni a prenderlo”

La replica del cavaliere: “Siediti tu al mio posto e fatti attaccare come tu fai con chi è seduto qui”

A “Uomini e Donne” non si placano le polemiche tra Gianni Sperti e Armando Incarnato. Dopo la discussione andata in onda nella puntata del 21 febbraio, l’opinionista e il cavaliere discutono animatamente anche durante l’appuntamento del 22 febbraio. Sperti insinua, ancora una volta, che Incarnato giochi spesso a fare l’opinionista. Per questo motivo l’opinionista con fare provocatorio si alza e invita Armando ad accomodarsi al suo posto.

Le ragioni della discussione – Secondo Gianni Sperti, Armando passerebbe la maggior parte del suo tempo a commentare le frequentazioni altrui, anziché dedicarsi alla conoscenza delle dame del trono over. Il cavaliere campano che frequenta il programma da anni, non hai mai vissuto nessuna storia importante e da settembre non ha mai frequentato costantemente nessuna dama del dating show di Canale 5. Il cavaliere, però, non evita mai di giudicare le altre dame e gli altri cavalieri del programma, scatenando spesso liti e discussioni.

La replica di Armando – “Sai quanto guadagno per stare seduto qui?”, dichiara Armando che poi rivela: “Per stare qui non percepisco nulla. Ho diverse spese, invece, quando decido di corteggiare una dama e portarla a cena fuori”. Armando respinge così le critiche di Gianni che lo accusa di frequentare il programma solo per visibilità.

La provocazioni di Gianni Sperti – L’opinionista allora decide di cedere il suo posto ad Armando e gli dice: “Siediti al mio posto ti cedo il mio contratto”, lo provoca Sperti. Ma Armando risponde: “Mettiti tu al mio posto e lasciati massacrare come fai tu quando qualcuno è seduto qui“.