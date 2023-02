Taylor Swift da record: è l’artista più venduta del 2022

La cantautrice ha vinto il Global Recording Artist 2022, riconoscimento assegnato in base alla performance mondiale

E’ Taylor Swift la vincitrice del premio Global Recording Artist 2022. L’IFPI, l’organizzazione che rappresenta l’industria discografica nel mondo, ha incoronato per la terza volta la cantautrice americana per le vendite mondiali durante l’anno nei formati musicali digitali e fisici, dagli stream ai vinili. Per la Swift si tratta della terza volta in vetta alla classifica, un record nella storia del premio.

Taylor Swift gallina dalle uova d’oro

Negli ultimi anni Taylor Swif è stata una presenza regolare nella IFPI Global Artist Chart. E’ stata in vetta una prima volta nel 2014 e poi nel 2019, nel 2021 è arrivata seconda dietro i BTS e ha raggiunto la top 10 negli anni 2015, 2017 e 2020. L’uscita del suo ultimo album “Midnights” nell’ottobre 2022 ha determinato il suo ritorno in cima alla classifica. Il disco ha anche raggiunto un altro primato: in meno di 24 ore è diventato l’album più ascoltato in un giorno nella storia di Spotify, con oltre 184 milioni di streaming.

Regina di Spotify

D’altra parte Taylor Swift è abituata a polverizzare record e primati (“Evermore” aveva venduto oltre un milione di copie a livello globale in una settimana), ma l’esordio esplosivo di “Midnights” aveva sorpreso anche lei. “Come sono fortunata ad aver voi là fuori capaci di far succedere qualcosa di così incredibile? Cioè, cosa è appena successo?”, aveva commentato Taylor Swift su Twitter subito dopo il debutto di “Midnights”. Anche Spotify si era complimentata per il successo. “Prima ancora che l’orologio battesse la mezzanotte del 22 ottobre, Taylor Swift ha battuto il record di album più ascoltato in un solo giorno nella storia di Spotify. Congratulazioni”, aveva twittato l’account ufficiale della piattaforma.

Classifica inclusiva

Il resto del podio vede i BTS secondi (per il terzo anno consecutivo nella Top 3, dopo le vittorie nel 2020 e nel 2021) e Drake in terza posizione con la sua quinta apparizione nella Top 3 dall’inizio della classifica. La superstar portoricana Bad Bunny è al quarto posto: è il primo artista latino-americano a entrare nella Top 5 ed è la posizione più alta mai raggiunta per un artista che si esibisce prevalentemente in spagnolo. Al nono posto un altro primato: Jay Chou è il primo artista taiwanese ad apparire nella classifica, grazie alla sua solida popolarità in Cina e nel sud-est asiatico. Il 2022 è stato un anno da ricordare per la scena sudcoreana, con più artisti di qualsiasi altra nazionalità ad apparire nella Top 10 per la prima volta in assoluto: i BTS sono infatti stati raggiunti da SEVENTEEN e Stray Kids, rispettivamente al sesto e settimo posto.